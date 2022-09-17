國民黨高雄市長參選人柯志恩與高雄市長陳其邁連2天差點狹路相逢，昨一前一後去桃源區，今又陸續到鼓山重陽敬老活動。事後更傳出國民黨籍前桃源鄉長謝垂耀力挺陳其邁，被視為倒戈又一樁。對此，柯志恩今（17）日回應，謝前鄉長昨天祝她高票當選，呼籲媒體不要強人所難要誰表態挺誰。

陳其邁昨走訪原鄉部落，出席第19屆全國布農族射耳祭暨運動會，他在拜訪當地耆老時，獲得桃源區的國民黨籍前鄉長謝垂耀，以及學界、文化界、當地里長、代表、耆老的支持，將支持陳其邁連任市長。

柯志恩今指出，後輩去請益是天經地義，昨天是陳其邁拜訪完後，自己也去拜訪，她跟桃源區長謝英雄與謝前鄉長本來就維持蠻好關聯度，而自己是去請益了解桃源區狀況，謝前鄉長給更多想法，「他也鼓勵我高票當選」。

她也呼籲，媒體不要再要人表態挺誰，這樣會為難人家，也相信任何人對桃源人有幫助，他們都會力挺，用這角度說是不是拔樁，這才是政治操作。

昨天柯志恩與陳其邁接連去了桃源，今也一前一後去鼓山重陽敬老活動。柯志恩認為，這都屬於地方重要活動，候選人去參加天經地義，不用過度解讀，兩人很多行程錯開，「我倒是希望跟其邁市長不期而遇，未來還是有機會的」。

針對「浮屍錄」，連日來引發藍綠互槓，甚至遭質疑買臉書廣告宣傳，柯志恩回應，對於1天有2具浮屍，當然要表達關切，適時呈現數據，過去10年，高雄自殺比例6都最高，這數字不是她捏造的。

柯志恩直說，市府應該解決問題，而不是解決提問的人，要面對問題，了解背後的因素，這跟仿效無關，只是新聞事件，要求市府嚴肅面對，扯政治操作有點太遙遠。至於基進黨她講下廣告，「我們重點性下廣告，不是只針對自殺文章」，希望別過度解讀。

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