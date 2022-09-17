今年第14號颱風南瑪都已增強到日本氣象廳定義的「大型猛烈颱風」，根據預測路徑，南瑪都可能在未來幾天由南往北縱貫日本九州後，再東轉橫越本州島，為日本多數地區帶來影響。

根據日本氣象廳今天下午4時最新觀測，南瑪都（國際命名：NANMADOL）中心位置位於南大東島東北方約170公里，正以每小時20公里速度朝西方行進，目前中心氣壓910百帕、近中心最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺、風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍750公里。

日本放送協會（NHK）報導，專家表示，南瑪都被稱為「超級颱風」，這類強颱很少出現在如此高緯度地區，有可能在登陸時維持高強度，因此必須嚴加注意。

隨著南瑪都的接近，沖繩縣南大東島的池之澤地區已吹起強風並降雨。

面對南瑪都來勢洶洶，鹿兒島縣鹿兒島市政府今天下午4時對轄內16萬9391個家戶、共33萬7747人，發出等級次高的避難指示，呼籲身處危險場域的所有人員前往避難。

共同社報導，針對南瑪都來襲，日本政府今天下午已將設置在首相官邸危機管理中心下的「情報聯絡室」，升級成「官邸聯絡室」，因應颱風可能帶來的影響。

日本氣象協會表示，南瑪都可能在由南往北縱貫九州地方後，再轉向朝東行進，在9月20日左右可能橫越本州島，包括從西日本到北日本的廣泛地區都必須嚴防南瑪都可能帶來的影響。

根據目前預測，南瑪都可能會在9月18日相當接近或是登陸九州地方，為九州帶來破紀錄的暴風、大浪、滿潮或大雨可能，氣象廳也可能對此發布「特別警報」。

朝日電視台報導，根據稍早預測，九州南部與奄美地方可能出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），這些地區的警戒時間帶從今天入夜起到9月18上午止。

而根據目前最新預測，九州北部及四國地方也可能出現「線狀降水帶」，警戒時間帶從9月18日上午到19日止。

一旦九州及四國地方出現「線狀降水帶」，大雨災害帶來的危險程度將快速升高；這些地區民眾必須嚴防可能出現的土石災害與河川氾濫等災情。