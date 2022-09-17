新北中和李小姐獲診斷口腔右上方最後面的大臼齒出現急性牙髓炎，雙和醫院牙科部牙髓病科主治醫師蔡亮儀採取顯微鏡進行根管治療。(劉宗龍攝)

牙痛不是病，痛起來要人命，急性牙髓炎的發作，劇痛的程度更符合這句耳熟能詳的俗語。而牙髓炎為細菌感染導致，最常見的病因就是深入牙髓的蛀牙。為了有效治療，雙和醫院牙科部牙髓病科主治醫師蔡亮儀表示，由於牙神經管型態多變異，因此在遇到神經管較細、型態較複雜的情況下，通常建議病人以顯微鏡輔助來進行根管治療。

新北中和一名30多歲的李小姐，無故出現右頰劇痛，且疼痛的位置無法清楚察覺，「感覺痛點在右臉跑來跑去」，紅腫熱痛情況持續不斷，導致面部腫脹，深夜熟睡時更是痛到無法形容，「好幾次被痛醒，無法再睡」，多次求診找不到病因，最後才被診斷是右上方最後面的大臼齒出現急性牙髓炎的症狀。

蔡亮儀提到，急性牙髓炎發作時，如果病人不知道疼痛的位置還有病因何在，再加上劇痛難忍，不少人因此掛急診。而之所以痛感如此劇烈，主要在於蛀牙深入牙齒裡，造成牙髓發炎。

蔡亮儀說，支配牙齒感覺的神經位於顏面部三叉神經末端，神經系統是連接的，還會分散出不同的小分支神經到牙齒的部位，所以當牙痛發作時，痛感會蔓延到上游的神經，疼痛的感覺因此會被傳導，病人才會出現疼痛「跑來跑去」的感覺，自己無法判斷是哪裡出了問題，不過這種時候，經由牙醫師採取X光、觸診與敲診來檢查，通常很快能找到病因。

蔡亮儀提到，以李小姐的情況來說，出現問題的牙齒非常靠近喉嚨，是位於右上方的大臼齒，考量到口腔張開的開口度有限，診治視野較差，再加上該牙位通常會有3到4條的神經管，為了放大牙齒細節與加強照明，牙醫師通常會建議採取顯微鏡來進行根管治療，以利清創牙髓腔，之後再製作牙冠，以完整包覆牙齒。

蔡亮儀說，即便對蛀牙採取根管治療，且之後再包覆牙冠，治療流程完整，但仍不排除蛀牙還會再發生，因此建議民眾平時要做好牙齒保健，維持刷牙還有使用牙線的習慣，做好日常清潔，且定期回診牙科檢查，防範細菌在口腔與牙齒滋生。