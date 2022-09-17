雲林縣斗六市婦人疲勞駕駛，1名外送員慘被撞飛。（斗六分局提供／張朝欣雲林傳真）

1名62歲陳姓婦人17日駕駛自小客車行經雲林縣斗六市中山路，疑因疲勞駕駛精神不濟，竟把油門當成煞車，結果撞上路邊6輛機車與腳踏車，1名熊貓外送員剛要到店取餐也受到波及，人與機車被撞倒，所幸僅受擦挫傷並無大礙。

斗六市中山路店家林立，下午1點左右有許多民眾買中餐，1輛白色自小客車突然偏離車道衝向路旁，撞倒路邊的6輛機車與腳踏車，路人見狀紛紛閃開，但1名熊貓外送員騎機車正要停在店家前取餐，閃躲不及慘遭撞飛，人車倒在店家前。

民眾見狀趕緊通報警方與消防隊，救護車隨即將送貨員送至斗六成大醫院，經檢查身上有多處擦挫傷，並無大礙，張姓送貨員表示他正要停車取餐，車子突然衝過來，他實在閃避不及，還好只是擦傷。

警方表示，經調查，肇事的陳姓婦女與張姓外送員均無酒駕，陳婦坦承因疲勞駕駛精神不濟，發現車子偏離一時驚慌，才會把油門當成煞車誤踩。警方呼籲民眾駕車前務必充分休息，養足精神後再開車上路，切勿疲勞駕駛，才能保障自己和他人安全。