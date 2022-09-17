森林志工、環保局水環境志工約200人頂著烈日豔陽，一共清除265.8公斤海廢。（張毓翎攝）

森林志工、環保局水環境志工約200人頂著烈日豔陽，一共清除265.8公斤海廢。（張毓翎攝）

園方還特別介紹雙春濱海遊憩區的立式笩槳體驗給到場的來賓。（張毓翎攝）

響應「向海致敬」，嘉義林區管理處17日到台南北門雙春濱海遊憩區舉辦淨灘，森林志工、環保局水環境志工約200人頂著烈日豔陽，彎腰撿拾海洋廢棄物，一共清除265.8公斤海廢，守護美麗海岸線。

林務局、國家森林志工聯誼會、海委會海洋保育署響應「向海致敬」，今天串聯北、中、南、東4處海岸保安林同步淨灘。南部淨灘主場活動在北門雙春，約200位志工和海巡署第11岸巡隊員一同走在沙灘撿拾海廢，以行動表示守護海洋的心。

林務局副局長廖一光、海保署副署長吳龍靜、嘉義林管處長張岱、台南市環保局副局長侯俊彥等人都參加淨灘，廖一光說，淨灘行動讓民眾了解海洋、海岸生態環境面臨的問題，進而將環境保育觀念傳遞給更多人。

另外，雙春濱海遊憩區還特別介紹園區內的立式笩槳體驗活動給到場的來賓，園方說，北門擁有美麗的海岸線及豐富的紅樹林生態，呼籲民眾不要隨意丟垃圾，也期許未來有更多人一起來守護海岸環境，才能讓美景永存。