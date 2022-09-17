彰化縣政府17日在溪湖糖廠親子草原區辦理「彰化畜產嘉年華」，吸引大夥來品嘗，結合溪湖糖廠在地文化活動。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美化身幸福廚師。（吳敏菁攝）

彰化縣是畜牧大縣，生乳以及羊肉產量都是全國第一，溪湖羊肉更是聞名全國，彰化縣政府17日在溪湖糖廠親子草原區辦理「彰化畜產嘉年華」第二場，彰化縣長王惠美與溪湖鎮長黃瑞珠化身幸福廚師料理秀，向鄉親推廣彰化正港羊肉好料理，並結合結合溪湖糖廠的在地文化特色體驗活動。

王惠美表示，溪湖羊肉聞名全國，這次彰化好羊開膳節就是針對羊肉來促銷，現場有幸福廚師料理秀，除知名的羊肉爐以外，還有摩洛哥甜菜燉羊肉、花語一品羊肩排、羊肉米糕、羊肉米漢堡、羊肉彩米餅、鳳梨醬牛蒡羊肉鍋、彩蔬炒羊肉釀餡口袋餅等多項羊肉好料理，活動內容也精采豐富，有寫生羊羊繪畫比賽。

王惠美預告，下周接續還有9月25日「彰化豚肉好食節」，逗陣來呷彰化健康豬，10月1日及2日「彰化御品乳牛節」國產鮮乳補營養鈣健康。「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」，將於9月24日至10月2日在溪州公園，有5縣市優質農特產品展售，更有盆栽、雅石、多肉植物及文創市集等七大展區，邀請大家前來溪洲公園走走。

農業處表示，彰化縣是肉羊飼養數量最多的縣市，肉羊飼養頭數約1萬7300頭，全國佔比19.4％，年產值約2.3億元，位居全國第一，彰化縣肉品市場是全國最大羊隻拍賣市場，擁有全國最專業羊隻屠宰專線，羊隻經由駐場獸醫師進行屠宰前後之屠體檢查，以嚴格程序把關肉品衛生安全。