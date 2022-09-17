澎湖縣政府發言人陳其育說，希望蔡英文總統能常來澎湖，而不是選舉才來，不要自我錯亂打臉陳光復。（張茂雄攝）

針對蔡英文總統參加民進黨提名澎湖縣長候選人陳光復競辦成立時，談到財政管理、執行力問題，澎湖縣政府發言人陳其育17日反擊，賴峰偉是澎湖人公認近二十年來對地方建樹最多的縣長，如果賴峰偉欠缺執行力，為何這一任能從蔡政府手中爭取到近50億元補助，足足比陳光復時期多約30億，希望她能常來澎湖，而不是選舉才來，不要自我錯亂打臉陳光復。

陳其育指出，目前澎湖正在進行的各項公共建設金額將近百億，是近十多年來公共工程的巔峰期。然而，蔡英文離澎湖人太遙遠，所以感受不到澎湖正在快速進步。賴峰偉的執行力受澎湖、中央不分黨派肯定，因此能夠順利向中央爭取到近50億元的補助。反觀陳光復雖在中央奧援下執政，爭取到的經費遠不如賴峰偉。

陳其育表示，蔡英文誇讚陳光復是減帳魔術師，事實上陳光復是挖東牆補西牆，營造減債有成假象。依據「監察院審計部澎湖縣審計室」報告糾舉，陳光復以調用各基金、專戶專款，挪移長、短債，此方式會影響各基金、專戶業務的正常運作，並發函縣府檢討。

陳其育表示，陳光復卸任時縣府的債務是11億9千萬，至今年7月底統計縣府債務降為11億2500萬元，賴峰偉這一任為縣府減少6500萬債務。這4年，賴峰偉的建設不僅完勝陳光復，縣府債務又比陳光復低，真正的魔術師應該是賴峰偉，而非陳光復。

陳其育說，蔡英文力挺林智堅論文案，其公信力已備受各界質疑，如今又為選舉，不惜抹殺做實事、不分黨派的賴峰偉，有失國家領導人的高度。