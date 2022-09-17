曾沛慈婚後出輯更添女人味。（陳俊吉攝）

曾沛慈婚後出輯更添女人味。（陳俊吉攝）

曾沛慈婚後出輯更添女人味。（陳俊吉攝）

曾沛慈年初新添人妻身分，與相識10多年老公Peter修成正果；婚後更添女人味的她，近期為宣傳新專輯忙昏頭，但臉上不時洋溢幸福笑容，害羞說：「可能是有人可以讓我撒嬌，在他身邊可以完全做自己。」連在老公面前放屁都不必遮掩，她大笑分享：「他是唯一我敢在他面前放屁的男朋友，交往時就跟他說過『你好像得到我的某種認證』。」

曾沛慈回想2人交往前那段難受的曖昧期，互有好感卻遲遲無法跨越友情界線，「我們認識很久，前幾年因為疫情才比較常和共同好友一起爬山，偶爾會聊到很內心的事情」，都是單身的2人互相打氣「你值得一個很好的對象」，久而久之見面時的氛圍越來越不同：「有一次在電話中我又提到『你一定會找到幸福』，沒想到他突然回我『你一天到晚說我會找到適合的人，妳怎麼沒想過妳自己』？」Peter主動打破曖昧，成功交往找到對的彼此，牽手共組家庭。

曾沛慈婚後推出新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，製作與創作團隊金光閃閃，由陳建騏、蔡健雅、韋禮安、葛大為等8位「金量級」音樂人打造，事業企圖心依舊；其實出道近14年的她，過去常陷入自我懷疑情緒中，苦思每一次工作的選擇是否不盡理想，「挑劇本是不是錯過什麼好機會、是不是沒有好好把握某個很好的曝光機會」，甚至睡眠嚴重不足長達10多年。

她反省演戲、唱歌總替自己設定目標，壓力油然而生，尤其2019年拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎更是，「我以為我對於獲獎可以平常心，但其實並沒有，光是那個獎座要不要拿出來擺我就掙扎了1年，直到今年初才拿出來放在櫃子上」。歷經疫情肆虐這幾年，她體悟到順其自然的重要，「現在的我心態調適得比較健康，不必再急著定義自己做到什麼階段才算成功，不管環境如何、機會如何，重要是我現在內心自在快樂，盡了力也對得起自己就好」。