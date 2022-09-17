1名網友控訴他所任職的公司每個月都以各種名目扣薪水，他曝光LINE對話截圖，1名主管稱如果店內客戶電話鈴聲「響3聲以上未接」，在場每個員工都要扣薪水1千元，他稱此不合乎勞基法，對方還會拿法務人員來壓人，文章曝光網友紛紛要他快向勞工局檢舉。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」發文分享，他所任職的公司1名主管日前在公司群組上傳訊息，稱為了維護大家的權益，有2點須注意，其1是來電客戶須主動打招呼接洽，其2是如果客戶電話鈴聲「響3聲以上未接」，經投訴後，現場的每個人每次都會扣薪水1千元，原PO曝光對話截圖，氣憤地發文控訴。

網友控訴公司每個月都以各種名目扣薪水，他曝光一張LINE對話截圖，1名主管稱如果店內客戶電話鈴聲「響3聲以上未接」，在場每個員工都要扣薪水1千。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該網友說，「我就問，公司可以隨老闆臨時想到扣員工的理由就扣薪嗎？」他表示公司已經常常想名目扣員工薪水，幾乎每個月都會想出新花招，甚至有人因排休天數多，月薪變成「領時薪」，他認為已違反勞基法，但公司還會拿法律顧問來壓員工，他PO文怒嗆「到底是誰給他的勇氣？」

其他網友留言「不得任意以任何理由扣薪水，當初談好月薪多少就是月薪多少」、「直接用LINE截圖去向勞工局告發」、「如果老闆夠聰明真要扣薪，會從考績年終來下手，只要不要動到你的基本薪資，你也拿他沒辦法」、「肯定是員工給的勇氣啊！反正再怎麼凹，員工也不會反抗」。