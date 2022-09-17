侯友宜今視察瓦磘溝整治情形。（王揚傑攝）

瓦磘溝貫穿新北市中和、永和，總長約4700公尺，集水面積遍及雙和地區，隨著都市化發展，沿線多為攤商、人口密集處，經年累月排放汙水、廢水，逐漸成為臭水溝。新北市水利局近年積極整治，今年3月完成第一階段整治。新北市長侯友宜今（17）日再度到瓦磘溝視察整治進度，他表示，為達到2年不發臭的目標，持續進行瓦磘溝整治工程。

水利局長簡報指出，為提升瓦磘溝河道水流水質，水利局工作團隊正在爛泥環境與河口潮汐影響間加緊趕工，陸續施作瓦磘溝抽水站增設機組工程、渠底改善工程及上游清水引入工程，完成後可提升瓦磘溝河道水流水質。

侯友宜表示，我們希望瓦磘溝的整治能做到清水，然後親水，所以我們一站一站的抽水站引進更清的水，帶動瓦磘溝的整治，環境更優化，希望在兩年以內，能夠把它整治成不要發臭的瓦磘溝。更重要在沿路4700公尺的瓦磘溝的周邊，我們的環境如何變成公園優化，新北市政府一定會全力以赴，將瓦磘溝的整治列為非常重要一個都市永續環境目標。

宋德仁表示，為提升防汛能量及改善長年積淹水熱點，至今已完成13個行政區、50處積淹水點，針對人口密度最高的中、永和地區，更是克服管線障礙排除萬難，完成新建雨水下水道永和FG二期排水工程，永和1號、永和2號、安樂3座抽水站改建，近期永和國光路49巷排水改善工程完工，可望加速低窪地區排水速度，降低影響範圍及時間，福和國中透水保水工程持續辦理中。

此外，今年汛期前已完成安樂抽水站改建工程，將既有老舊機組汰換、增加抽排水能量，由原先4cms的總排水能量提升至6cms，並且加大抽水站前池蓄水滯洪空間，爭取抽水站應變時間及預防災情發生；原抽水站抽水機組只能以發電機供電，發電時噪音大易影響周邊居民生活作息，新站改建後，改以市電供電，已能提供無聲且穩定供電，在緊急情況下，改用新設600Kw發電機搭配消音箱，可達到降低發電機運轉的噪音問題。