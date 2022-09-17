不少人與他人吵架，若發現自己有錯在先，都會先低頭道歉，但有的人個性倔強，就算知道是自己的問題，依舊不願意拉下臉認錯。《搜狐網》分享4個非常愛面子的星座，與別人發生爭執時，絕不會低頭認錯。

1、 牡羊座

牡羊座個性很熱心，只要看到有人遇到困難，都會主動提供幫助，外表看似陽光，但他們內心卻嚴重缺乏安全感，而且還很敏感，最無法容忍別人欺騙自己，尤其是親人，只要觸碰到他們的底線，牡羊座就會瞬間爆炸，就算氣消了也不會主動低頭，唯有對方先破冰，他們才會願意跟對方交談。

2、水瓶座

水瓶座很有主見，任何事情都喜歡自己做主，很少聽從別人意見，也不會迎合他人，就算遇到困難，也太會向別人求助，主要就是他們拉不下臉，只要是有關自尊心的事情，水瓶座都會表現得很強硬，無論是自己做錯事還是遇到問題，他們都喜歡表現出無所謂的樣子，只是因不想向人低頭罷了。

3、獅子座

獅子座是出了名的愛面子，在討論問題時，但凡別人有一點不同意見，他們就會感覺自己超沒面子，甚至覺得自尊心受創，特別是在自己在乎的人面前，因此想讓他們讓步幾乎是不可能。獅子座若做錯事情，就算最後有更正，但他們為了面子，甚至會拒絕承認是自己的問題，讓身邊的人傷透腦筋。

4、金牛座

金牛座個性很固執，一旦認定的事就不會輕易做出改變，就算知道是自己做錯，也會繼續堅持下去，所以與別人相處時，兩人之間若發生矛盾與衝突，他們也絕不會先妥協，即使所有人都說是他們的錯，金牛座也不會在意，甚至還會展開冷戰攻勢，直到對方先低頭，他們才會將姿態放軟，承認自己也有錯。