北市消防局舉辦國家防災日宣導活動，有各種體驗攤位。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局舉辦國家防災日宣導活動，有各種體驗攤位。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局舉辦國家防災日宣導活動，有各種體驗攤位。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局17日在國立台灣科學教育館及周邊公園，舉辦今年「國家防災日」防災教育宣導活動，由產、官、學及軍方等各領域，共有近百個宣導攤位，並結合國軍防災裝備展示共同參與，運用動態體驗方式宣導，讓民眾輕鬆學習防災知識。

活動內容包括豐富的防災攤位闖關體驗、廉政宣導、防救災能量展示、小小電動消防車、超人力霸王體驗、種子球盆栽DIY等，讓民眾在遊戲中學習防災知識。

繼前兩年先後發表「地震、颱風來了怎麼辦」防災易讀手冊後，今年消防局再次以特殊需求者為對象，針對火災議題製作「火災來了怎麼辦」防災易讀手冊，連續3年於國家防災日宣導活動進行發表，完成防災三部曲，讓防災應變知識更加完備，並在科學教育館設有該書淺顯易懂的圖文說明及實體展示，同時在知名虛擬平台Gather Town上也建立了「Fire Alarm！火場求生大挑戰」線上密室逃脫遊戲，可搭配「火災來了怎麼辦」防災易讀手冊閱讀。