今年PLG選秀狀元張鎮衙(領航猿)17日在跨聯盟籃球邀請賽，以未來之星隊(RISING STARS)成員之一出賽，結果他全場三分球投7中4，貢獻12分、3籃板、2助攻、1抄截與2火鍋，幫助未來之星88比69逆轉擊敗SBL新軍彰化柏力力。

「這應該算是我第一場正式職業賽，我只希望保持平常心上場，不要太亢奮，我很期待接下來可以碰上強度更強的賽事，且做好我的本分，也就是投進三分球，」張鎮衙表示，「能在這次比賽打完老本行4號位置感覺不錯，希望我能打出自己的特色。」

未來之星全隊12人都有得分進帳，張傑瑋(鋼鐵人)攻下14分最高，藍少甫(鋼鐵人)也有11分、5籃板，陳俊男(國王)10分，白曜誠(領航猿)雖拿9分、6籃板及5助攻，卻也發生全場最多7失誤；彰化柏力力只有1人得分上雙，莊又齊貢獻17分。

才接下彰化柏力力教練位置不到10分的吳俊雄表示，因為當前球隊熟悉度與訓練重點都還在磨合當中，球隊還需要更多時間調整，「儘管我們上半場做得很好，更打出我們所要的剽悍球風，可惜下半場很多細節沒有做好，才被對方趁機逆轉戰局。」