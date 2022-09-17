蘋果iPhone 14系列新機正式開賣，許多果粉興奮地更換新機，不過卻有人不幸拿到瑕疵品。一名網友預訂了iPhone 14 Pro Max，現場開箱檢查時發現竟然有瑕疵，而蘋果店員也因此立即提供補償，讓許多人看了覺得好羨慕，驚呼「賺爛了」。

一名男網友在《Dcard》上發文表示，昨（16）日去領取2支預購的iPhone 14 Pro Max，其中一支要送給弟弟，沒想到現場開箱檢查時，卻發現手機的底部有個小白點，起初服務人員還以為是殘膠，但卻怎麼樣也清不掉，最後請工程師拿放大鏡檢查，才判定為瑕疵品。

網友剛開箱新手機，就發現上面有一個小白點，工程師檢查認定有瑕疵。（圖／擷取自Dcard）

對此工程師也不知所措，表示這種狀況通常會現場直接換一支新機，因為不希望再讓客人花時間重新訂購，但目前實在沒有存貨。而原PO的弟弟見狀馬上緩頰，願意使用有小瑕疵的手機，而工程師也頻頻致歉，要原PO隨意挑選一個保護殼作為補償。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言，「圈起來我還是看不太到」、「好眼力！但說真的，用大概一個月會越來越多小白點，恭喜你拿到免費的殼」、「原廠皮革保護殼快2000元欸，賺爛了」、「服務真的好！有瑕疵就處理」。