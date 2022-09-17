台東首場街頭文化藝術聚今登場，參賽者練習雙人舞。（蔡旻妤攝）

台東首場街頭文化藝術聚今登場，台東縣長饒慶鈴致詞。（蔡旻妤攝）

台東首場街頭文化藝術聚今登場。（蔡旻妤攝）

台東首場街頭文化藝術聚今登場，來自屏東的參賽者裘卡爾說，帶著來玩的心態參賽。（蔡旻妤攝）

台東首場街頭文化藝術聚17日在鐵花新聚落登場，賽事內容分別為極限單車、滑板、街舞、新風格雙人舞等4個項目，全台逾百位好手踴躍報名，齊聚台東。主辦單位之一的在地資深街舞老師Joanna表示，奧運近年已將除了推廣滑板、極限單車及街舞列入賽事，活動除推廣街頭運動，期望民眾享受街頭文化的魅力。

「不管跳得好不好，帶著來玩、交朋友的心態參賽」從屏東縣來的參賽者裘卡爾坦言，他所報名的New Style Hustle雙人舞其實並非他的專長項目，因緣際會下曾經參與過幾次工作坊，練習次數也不多，且雙人舞相較單人舞更具挑戰，希望藉由賽事，讓大家更認識這類舞蹈風格。

擔任評審、曾在國內外街舞賽事奪冠的台東街舞老師Smile說，街舞比賽項目為All style 1 on 1，也就是Free style的Battle，評分內容會著重音樂性，身為在地人，看到許多不同的舞風呈現在台東非常開心。

Joanna說，950 Homies街舞社團在台東已成立16年，許多在地人熱愛並持續從事極限單車、滑板、街舞運動，而這3項也被奧運列為賽事項目，但台東從來沒有活動能把愛好者聚在一起，因此特地舉辦台東第1場街頭文化藝術聚。

主辦單位表示，報名開始以來，共收到來自台北、高雄、台中、花蓮、屏東等100多人踴躍報名。獲得名次的參賽者除了得到純手工製作獎盃外，每個手工黑膠獎牌上也有QR code小巧思，掃描可獲得主辦用心精選的歌單。

Joanna指出，從8月起陸續辦理滑板、街舞Breakin'、New Style Hustle的體驗工作坊，希望讓台東民眾初步認識街頭運動。舉辦賽事也希望讓民眾了解街頭文化並不是做壞事或犯罪，進而欣賞街頭文化獨特的魅力。