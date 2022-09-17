長風基金會今天舉辦2022虛擬世界、真實人們：元宇宙中的人權省思論壇，邀請學者專家出席就「元宇宙」可能帶來的人權議題做討論，開放文化基金會董事長李柏鋒指出，在現在還是多，元宇宙狀態下，公民與政府可以透過監督「接點」，來保護資料外洩、人權侵害的可能。

「元宇宙」一詞來自於美國科幻小說家尼爾史蒂文森 （Neal Stephenson）的小說《潰雪》，可以想像成虛擬現實，或者大型的多人線上遊戲，沒有任何限制。但現行環境離完全的「元宇宙世界」還相差甚遠。

長風基金會執行長、律師蔡玉玲指出，元宇宙的時代即將到來，有很多的想像空間，但在國際上也有許多組織關注到元宇宙可能帶來的人權議題，舉例來說，元宇宙有多重身分，在虛擬世界中的人物被污辱、性侵，這些該受到法律保護嗎？以及如何去防範個資外洩，甚至政府監理的問題，都很值得探討。

政大法律系副教授廖元豪表示，現行要訂出一部法律去監管會面臨幾個難處，由於元宇宙與現行遊戲的不同在於更強大的沉浸感，讓合一程度高於觀看，形成「主客合一」的情況，舉例來說，現實世界 13歲男性漢人A，元宇宙裡 20歲女性台灣隊長B，法律應該要保護的，是現實世界的A還是B？且元宇宙會是一個無限延伸、相互建構的模式，很難去界定範圍。

李柏鋒則表示，元宇宙所特有的「去中心化」的特性，並非變成「無中心化」，而是「多中心化」，在多個中心之間的「接點」就可以是法律可以去嘗試規範的方式，舉例來說，目前使用者使用VR穿戴裝置去體驗虛擬世界，就可以透過管制穿戴裝置之間、或是製造這些穿戴裝置的企業去達到規範效果，但他也坦言，現行還是有點難。

現場有人提問，科技進步也會帶來數位落差，或導致弱勢族群的「近用權」將無法受到保障，廖元豪回應，他認為元宇宙時代的到來也可能帶來資源分配的問題，但可以從基本權利中分項規範去解決。此外他也認為，目前還是多，元宇宙的情況，他傾向於持續讓社會去試驗並找出合理規範，而不是讓單一政府去制訂統一法規，那反而會變成小說《美麗新世界》的一元世界。

李柏鋒最後強調，元宇宙已經來臨，以線上遊戲來說，有的人白天可能是高中生，但晚上卻是帶領上百人奪寶的領導人，已經變成生活的一部分。他也給出忠告，大家可以去嘗試這些科技，但最重要的仍是不要沉迷於其中。