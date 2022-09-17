國產高端疫苗2月中獲得巴拉圭EUA，振奮團隊士氣，業者當時更指出可望在4月初前解盲，但至今仍未獲國際認證，石沉大海，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎對此抱怨，指出是WHO動作太慢。

李秉穎17日上午出席兒童健康聯盟所舉辦的「COVID-19對兒童及家庭影響」研討會，針對當今台灣市面上的各家疫苗解析保護力與防重症效果。他指出，自己較偏好次蛋白疫苗的高端和Novavax，技術古老，但安全顧慮最低。

李秉穎坦言，最初政府要採購AZ時，自己並不是很認同，他表示，AZ是腺病毒當載體，第二劑後人體對腺病毒產商抗體，效果就會下降，自嘲「變成我在擋AZ疫苗」。

至於原本預定在4月初解盲、5月由WHO公布臨床結果的高端疫苗，如今到了9月中，仍是沒有下文，遲遲無法獲得國際認證，也飽受質疑。對此李秉穎抱怨，拿不到國際認證並非學術因素，原先預期3到4個月就結案，但WHO似乎想研究重症保護效果，時間延長了一倍，拖到現在才開始資料分析，「WHO做事太慢了」。