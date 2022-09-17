這幾年，台海情勢緊張，大陸軍機擾台成常態，外媒多次形容「台灣是世界上最危險的地方」。財信傳媒董事長謝金河表示，2020年以來，共機頻繞境，今年裴洛西來台，大陸圍島軍演，很多人認為，台灣人心會崩潰，必有大災難，但最後好像什麼事都沒有發生，趙少康也說「台灣真是一個神奇的地方！」他可能覺得台灣玩完了，但結果並非他所預期的。

謝金河在臉書發文指出，2022年已過三分之二，對全球來說，通膨、戰爭陰影籠罩，為世人帶來沈重的壓力，特別是台灣搖身一變成為地表上最危險的國度，英國經濟學人雜誌連續三年都說台灣是「The Most Dangerous Place on Earth」。

他說，從2020年以來，中國大陸軍機頻頻繞境，今年斐洛西來台，共機飛越海峽中線，甚至圍島軍演，很多人都認為，台灣人心會崩潰，有錢人會移出台灣，台灣必有大災難，但事後發現台灣民眾仍「馬照跑，舞照跳」，好像什麼事都沒有發生。看到這個景象，中廣董事長趙少康在FB上說「台灣真是一個神奇的地方！」他可能覺得台灣玩完了，但結果沒有朝著他預期的方向走。

謝金河分析，除了共機繞境，過去十幾年一直是台股信心安定符的外資，也像轟炸機般，不停地炸台股，今年到16日為止，外資賣超台股1.166兆台幣，這是一個十分驚人的數字，如果再把2020年5394.69億及2021年4540.07億加上去，外資賣超台股金額高達2.1587兆台幣，外資賣超台積電逾90萬張，賣超聯電85萬張，外資從兩家晶圓代工巨頭至少提款逾5000億元，這是大數字。

謝金河指出，台灣也是今年外資在亞太市場最大提款機，也許是受到外媒報導台灣是地表最危險地方，外資考慮地緣政治風險，台股成了優先減碼的國度。如果用美元計算，外資賣超台股412.8億美元，賣超南韓128.6億美元，印度是207.6億美元，台灣是外資第一名的提款機。

他認為，在這個大壓力下，今年台股下跌19.5%，台幣貶值13.15%，這個股匯雙跌確實嚴重，不過比起南韓，台灣已經好很多。這次外資在東協市場持續買超，東南亞國家貨幣相對穩定，隠約可以看到下一個趨勢：全球供應鏈移轉正在進行中，「台灣的靭性及潛在實力也在脫胎換骨中」。