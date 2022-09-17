蔡英文總統（左三）17日參加民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左二）百工百業後援會成立大會。（陳育賢攝）

蔡英文總統17日參加民進黨新竹市長參選人沈慧虹百工百業後援會成立大會，她表示，過去這幾個月，新竹隊遭受鋪天蓋地的攻擊，各種不實言論在網路上流竄，她要謝謝新竹市民，依然願意用理性來討論、用政見來支持，讓選舉回歸政策對話。

蔡英文並在會中力挺、肯定1個多月首次現身的前市長林智堅，她說，這8年林智堅帶領的新竹隊，為新竹打下基礎，為新竹擘畫未來，已經讓新竹在正確的軌道上。對的事情，就不需要再費力氣思考要不要轉彎，更不需要倒退而行，此時此刻，應該持續支持新竹隊，在智堅基礎下，讓慧虹接棒。

蔡英文說，她也要在這裡，向林智堅以及始終與林智堅並肩同行，一起打造這座進步城市的沈慧虹，說一聲辛苦了。現在的新竹，最需要的是，讓同樣充滿熱情、充滿遠見的沈慧虹，帶領新竹市繼續前進，延續風城的光榮感。

沈慧虹已經做好充分準備，對於新竹市的未來，沈慧虹不僅要用她過去長達33年的行政歷練加以規畫，更要延續團隊年輕、有創意的能量，讓新竹市不只是幸福的城市，更是1座不斷超越自我的「超級城市」。

未來的新竹市，不只是科技城市，還要是太空城市，要結合鄰近的人才、技術、聚落優勢，成為國家太空產業發展的重鎮。而沈慧虹提出的「竹科X2.0」計畫，也會讓竹科更加茁壯，台灣整體科技產業實力更加強大。

蔡英文說，今年的選舉，是新竹市要繼續進步，還是走回頭路的選擇，8年前，智堅第1次競選新竹市長，4年前，智堅競選連任時，他的對手，就是長期以來，阻礙新竹市發展的舊有勢力，今年，老舊保守的勢力，重新包裝，捲土重來了。

她說，新竹是台灣高科技的重鎮，這是1座新舊交融的偉大城市，這裡需要的是1個歷練完整的市長，而不是1個沒有行政經驗，又光說不練的人，這裡需要1個，具有前瞻視野的市長，而不是1個跟舊勢力站在一起的人。