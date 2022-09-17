全球半導體巨頭展開先進製程競逐，三星電子和台積電先後宣布3奈米晶片量產，競爭白熱化的同時，低階製程短缺持續半導體供應鏈瓶頸，專家預期，在美國的制裁下，主攻成熟製程的陸廠有機會擴大28奈米晶片以上的市占。

Business Korea報導，台積電總裁魏哲家8月底在年度技術論壇指出，成本介於50美分至10美元的低階半導體短缺，正在拖累全球6000億美元的半導體產業發展。他舉例，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）無法獲得用於EUV設備、價格僅10美元的晶片。

低階半導體主要用於車用微控制器（MCU）與家電等消費性電子產品的電源管理晶片（PMIC），鑑於成熟與先進製程的利潤差距大，主要半導體業者選擇搶攻高附加價值的先進製程，而成熟製程的需求仍持續上升。

根據研調機構International Business Strategies（IBS）數據顯示，2020年半導體代工市場中，28奈米以上製程晶片佔比達三分之二，該機構預期需求將大增逾2倍，市場規模達281億美元。

有部分專家認為，在主要半導體業者聚焦先進製程之下，遭美國限制先進EUV設備進口的中芯國際等陸廠，則因為成熟製程占比較高，有望能擴大市佔。IBS預測，全球28奈米製程晶片產能，大陸將從去年僅15%的產能占比擴大到40%。

不過專家普遍不認為大陸影響力將因此大增，韓國產業經貿研究院（KIET）研究員Kim Yang-paeng表示，儘管大陸市占有所增加，但也不需要感到威脅，因為其他國家仍存有一定的市占。