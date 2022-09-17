台南市議員第一選區（大新營區）參選人廖志峯17日成立競選總部，其父親是出生後壁安溪寮的已故「人間國寶」大木作匠師廖枝德，廖志峯說，5年前，從書記官一職退休後返鄉，持續提供鄉親免費法律諮詢，過程中看到許多弱勢者面臨的困境和無奈，沒有政黨包袱首次參選，希望發揮所長，替弱勢民眾發聲。

65歲的廖志峯曾任高雄、台南、新北和雲林地方法院及檢察署書記官，他說，即便長年在外打拚，始終抱持著回饋精神，像是從2014至2020年間，每周六都會回鄉，在安溪寮福安寺提供法律諮詢服務，退休後回到台南定居，依然持續為弱勢鄉親解答法律問題。

廖志峯說，他是土生土長的後壁安溪寮人，小時候看著父親到處蓋房子辛苦地養活一家人，所以更想認真向上念書，而自年少時，他就有為民服務的心，從書記官退休後，他的學經歷仍沒有退休，依然伴著他年齡繼續成長。

廖志峯提到，擔任書記官期間，看到弱勢族群的種種無奈，有時面對強大公權力，卻一點力量都沒有，他強調，這次秉著服務民眾的精神，以無黨籍身分參選，就是希望跳脫色彩，擴大服務層面，讓鄉親有更好的寄託和選擇。

年底大選，南市第一選區應選6席，有9人登記，藍綠兩黨共推派7人參選，而力拚連任的無黨籍現任議員趙昆原，長期在基層累積的政治實力，也不容小覷，政治素人廖志峯如何在沒有政黨奧援下殺出重圍，參選之路勢必艱辛。