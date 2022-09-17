新北市長侯友宜（右）17日出席「大中和土地公文化祭」活動，並與參加踩街表演的小朋友及團體合影留念。（姚志平攝）

新北市長侯友宜（中）17日出席「大中和土地公文化祭」活動，並與民眾一同踩街。（姚志平攝）

新北市中和區公所舉辦「111年中和土地公文化祭」系列活動，今（17）日盛大舉行「土地公與眾神明踩街嘉年華」主活動，新北市長侯友宜特地到場共襄盛舉，與宮廟、踩街團體從安邦街出發，沿路發放發財金幣、招財元寶餅、鹹光餅等開運小物，活動現場人頭攢動，氣氛熱鬧非凡。

活動邀集邀中和區轄內數十間宮廟、9個踩街團體與市民數千人共同踩街，有土地公、媽祖、虎爺公、三太子、千里眼及順風耳等眾神明一同踩街，祈求後疫情時代平安好福氣。

中和區有76間土地公宮廟，是土地公宮廟密度極高的風水寶地，最早建於清朝乾隆20年（1755年）的南山福德宮，距今將近300年的歷史，中和區自古至今深受福德正神的庇佑下，由早年純樸的農業社會逐漸發展成繁榮的科技新都，福德正神均庇佑地方庄頭，造福百姓。

中和區公所表示，「中和土地公文化祭」至今已邁入第10年，市府及區公所極重視中和區福德文化，福德正神自古以來庇佑中和區基層地方，保境平安，市府及區公所為持續傳承發揚土地公福德佑民、庇佑四方的核心精神，持續辦理本文化祭活動。

今年區公所及各宮廟準備超過8000份好康禮品，擲筊大賽第一名可獲得2錢重黃金元寶，另有價值5萬元的好運大摸彩、800份古早味懷舊「茄芷袋仔」、150份早鳥禮商品禮券、400份神筊福德金磚米、200串春風小超人衛生紙、1000份童玩互動好禮。邀全民在後疫情生活時代，來中和區求好運，招福氣。