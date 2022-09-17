桃園市龜山第一公墓緊鄰2000多戶的幸福社區及沒有操場的幸福國中，居民希望公墓遷葬。桃園市政府2019年開始作業，如今自行遷葬約2600墓，約1100多無主墓仍待處理，市議員陳雅倫盼市府加快作業，才不會辜負民眾期望。

龜山第一公墓所在的大山頂地區包含沒有公園，就連一旁幸福國中也沒有操場。居民希望公墓遷葬，綠地場所供休憩、散步等。為此市府2019年起開始作業，先是公告禁葬，有主墓也陸續遷葬。

市議員陳雅倫表示，民眾相當配合公墓遷葬作業，市府也應該加快行政程序。他說，地方希望有公園、聯外道路，也因為幸福社區興建時間早，並無停車場規畫，民眾停車一位難求，當地也有停車場需求。陳雅倫也說，公墓位於山坡地，開發需要水保計畫，此外蓋公園也要由桃園市工務局、龜山區公所負責，市府應該要有高層統籌，才能加速作業。

民政局表示，龜山第一公墓今年4月底已由民眾自行遷葬2600墓，無主墓1100戶，會陸續處理。另無主墓將以取骨骸方式，等全數遷葬完，再規畫水保作業。此外部分用地是農業局所有，也會與其協調。

陳雅倫說，因公墓遷葬到未來開發成公園、停車場、聯外道路等，需要跨局處作業，桃園市政府目前由祕書長黃治峯統籌。

此外因第一公墓被發現有清代、日據時代古墓，有文史團體希望開發之餘，也能保存歷史記憶，陳雅倫也說，地方文化資產保存部分，文化局也應協助保存。