2022第4屆馬祖莒光定向夜跑今天下午在東莒熱鬧開跑，總共吸引超過500人報名參加，選在最具代表性的東莒燈塔當作起終點，這次參賽選手中還有1位特殊人物，當了9年東莒燈塔主任也都來共襄盛舉。

本屆賽事有別於前3屆僅有定向越野，首度加入星光夜跑比賽，分為「定向越野」、「星光夜跑」、「定向越野＋星光夜跑」3大組，率先展開的定向越野在下午開跑。

這次參加星光夜跑的跑者中還有東莒燈塔主任張維倫，他透露2年前自己從來沒在運動，第一次跑步只跑1公里就氣喘吁吁，覺得這樣不行，後來努力練跑，慢慢拉長公里數。

張維倫透露自己雖然受到足底筋膜炎影響，但仍十分熱愛跑步，目標自己能夠跑到90歲，希望能夠在健康、養生及成績進步3項中取得平衡點。

今年賽事適逢東莒燈塔動工滿150週年，起終點也特別選在此，張維倫說：「第一次舉辦星光夜跑就在這裡，且又是150週年，真的別具意義。」