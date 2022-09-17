2022年亞洲唯一、台灣首場「Red Bull飛行日」9月18日將在台中港登場！台中市政府運動局更在今（17）日晚上舉辦選手之夜，讓國人感受飛行日大賽的魅力。台中市長盧秀燕今日更在臉書上秀照，直言「今晚選手之夜，歡迎各地好手來到台中」，其中更有小春、大淵壓軸演出，引發討論。

盧秀燕在臉書上幫「REDBULL飛行日」宣傳，盧秀燕強調「亞洲唯一、台灣首次，好多朋友從各地來到台中，準備起飛」，今晚選手之夜，盧秀燕也歡迎各地好手來到台中，更祝福民眾有個美好的夜晚。同時盧秀燕更在臉書上秀出了「REDBULL飛行日」的宣傳照，直呼「創意的活動、創意的宣傳，讓台中更有活力」。

最後盧秀燕也分享開飛地點就在MITSUI OUTLET PARK 台中港，選手之夜的活動時間就在今晚17時30分至20時，表演陣容有台中爵士樂團、Multiverse、JAYRoll、西屯純愛組、小春Kenzy&大淵Muta。而明日的飛行日活動時間則從13時至18時30分，開場表演是馬念先，而極限單車BMX好手鄭喬鴻、日籍車手孤輪王安倍優則是負責中場表演。