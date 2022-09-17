輕易實現與女神拍合照！1名男子日前與路邊一處大型廣告招牌拍「合照」，只見招牌中女星郭雪芙正用代言的手機自拍，而男子也把臉湊上，乍看就像是與郭雪芙一起拍照，讓網友笑說「羨慕忌妒恨，都只會有人跟我要簽名...警察」、「這廣告會不會成為打卡景點」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享1張圖，1名男子在路邊與大樓的大型廣告看板拍「合照」，該廣告看板是女明星郭雪芙代言某款手機，並用該手機自拍的照片，而男子藉由拍照角度與視覺錯位，讓「合照」看起來像是郭雪芙拿著手機與他親密自拍，照片曝光引發討論。

1名男子日前與路邊一處大型廣告招牌拍「合照」，只見招牌中女星郭雪芙正用代言的手機自拍，而男子也把臉湊上，乍看就像是與郭雪芙一起拍照。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

臉書照片中，男子與郭雪芙都望向手機前置鏡頭，雖然2人的身型明顯不太一致，男子大了許多，但視覺效果仍像是2人親密的合照，原PO發文笑說「被要合照」，照片PO出短短1天就吸引近3.4萬人按讚，800多則留言。

其他網友留言「走在路上都有美女求合拍，已羨慕」、「我只恨沒辦法一口氣給你100個讚」、「回家可以用相框裝起來」、「老奶奶過馬路我都不扶，就服你」、「最無恥度的路觀」、「羨慕忌妒恨，都只會有人跟我要簽名...警察」、「這廣告會不會成為打卡景點」、「這在哪，我要踩點」、「人帥真的好」、「U爆了天呀」、「真的如廣告標題：無極限」、「幸福的男人」、「羨慕能被女神要求合照」。