黃子佼主持《一鳴驚人》第2季，坦言主持壓力還是很大。（中天綜合台提供）

黃子佼（中）表示在參賽學生們的身上也學到不少。（中天綜合台提供）

黃子佼主持的文史益智競賽節目《一鳴驚人》第2季於明（18日）下午5點在中天綜合台開播，他坦言主持壓力還是很大，「我畢竟離國中很遠，記憶沒辦法很生動，每次看到題目我都『霧煞煞』。」但他覺得人要不斷學習，所以也複習得津津有味，自嘲「當年應該要再多讀點書」。

因節目接觸來自全台各地的國中生，黃子佼在學生身上也學到不少：「我發覺大家都蠻享受、蠻有運動家精神，抗壓性比我想像的高，因為我很怕小孩哭。而且我們比賽沒有高額獎金，我們比的是榮譽，我覺得為榮譽而戰，也是一種教育。」

本季加深題目與關卡的難度，其中參賽學生將「蒙眼起立蹲下」單元視為魔王關卡，因為一答錯就會喪失答題權，使得參賽學生戰戰競競，深怕一個失誤被對手逆轉勝，讓黃子佼很有臨場感。而節目也放寬參賽限制，讓老師與畢業學長姊能以場外救援手身分參賽，黃子佼笑說：「有些是老師也答不出來，幫我們增加很多『笑果』！」

對於師生攜手闖關，展現絕佳默契，黃子佼憶起曾幫助過他的良師，「他知道我喜歡閱讀，就介紹小說給我看，他知道我喜歡表演，就叫我上台唱歌、模仿。」所以他體悟求學過程中，老師的影響對孩子非常深遠，並呼籲老師們教導孩子們時「要更小心、更謹慎」。