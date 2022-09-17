南韓國民影帝安聖基從影65年，拍過逾百部影視作品，多次拿下南韓三大影視獎，備受推崇，不過近日他出席電影活動時，被發現和過去模樣大不同，有些憔悴還需要人家攙扶，最後還提早離開，事後他接受韓媒訪問，坦言罹患血癌，並已抗癌1年多了。

安聖基2020年時，就曾因昏倒住院10多天，臨時取消行程，還傳出他罹患了腦部的疾病才會住院，不過經紀公司隨即澄清，表示他只是過勞而已，要外界不要太擔心，但近年來他也減少公開露面。

15日他出席《導演裴昶浩出道40年特別展》時，不僅戴著假髮現身，走路時還需要旁人攙扶，發表感言時聲音也明顯沙啞，並在電影播畢前就先行離開。事後他接受《朝鮮日報》訪問，才坦言自己生病了。

安聖基被譽為「國民影帝」。(圖／翻攝自SBS)

安聖基表示自己罹患血癌1年多，化療讓他身體變得虛弱，因此，5月時好友姜受延的喪禮，他也因為治療缺席，他也坦言現在「拿掉假髮就是光頭」，而他目前健康狀況恢復的還不錯。

70歲的安聖基是兒童演員出身，出道65年已有160多部作品，拿下包括青龍電影獎、百想藝術大賞、大鐘獎南韓三大影視獎，被譽為「國民影帝」。