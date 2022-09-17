米食是亞洲人最重要的食物之一，台灣、日本所生產的稻米更是出名，但就有網友疑惑，表示自家平常用的米明明都不差，為何不論怎麼比，都覺得海產店的白飯要美味許多，詢問有沒有訣竅，文章曝光釣出許多內行人解密，指出煮飯時加點油、鹽巴或檸檬汁會美味不少。

原PO在臉書社團《家常菜》PO文，表示自己附近有家海產店的白飯，特別香又好吃，粒粒分明，比起自煮的要好吃不少，忍不住詢問「他們到底是怎麼煮的」？

文章發出後不少網友認同：「真的，海產店白飯不知道為何就是特別好吃」、「海產店、熱炒店白飯都超香，自己煮都煮不出來」、「我也超好奇」、「海產店不用配菜，光白飯就可以一口接一口」。

許多資深主婦們也紛紛出面揭密，就是適度加點油、鹽巴或是檸檬汁：「加點油才不會黏鍋及黏在飯匙上」、「以前在自助餐打工，米要煮之前，加點食用油、檸檬汁，出來的白飯油亮又清香」、「加點鹽巴，或是油加上一點點檸檬汁都可以」、「加點油，米水比1:1.2，煮完後打開翻攪，再蓋起來悶一下」、「可以加幾滴香油，保證香又好吃」、「煮飯時加一點油防止沾鍋，這是從小媽媽教的」，更有內行人透露鮮少人知的訣竅：「水少加一杯，然後加一顆冰塊」。