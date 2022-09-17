桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競逐。資深媒體人黃揚明分析認為，民調趨勢若不變，鄭運鵬趨勢往上、張善政卻持續往下，這場選戰結局，很有可能會跌破大家眼鏡，鄭運鵬可能會當選桃園市長。

黃揚明17日在中天政論節目《周末大爆卦》中分析表示，根據《TVBS》最新桃園市長民調，有一個很重要的關鍵，張善政的民調，跟前一次8月份民調相比，並沒有變動。 主要原因是，那一周發生了一件事，鄭寶清參選。他參選，當然會把綠營一部分的票吸納過去，但不多。更重要的是，鄭運鵬在這份民調比8月份增加了2趴；但為何只有2趴？從分區來看，鄭運鵬在八德、大溪這個區塊，增加逾10趴，在楊梅、新屋也增加逾10趴，這兩個區域都是大幅回溫。但他自己的本命區龜山、蘆竹、大園，居然只有增加2趴，北桃園的桃園區也只有增加1趴，他在這兩個區域被牽制住了，沒辦法回升，關鍵就是鄭寶清參選。

黃揚明接著指出，鄭寶清在該份民調，在桃園區占了12%，而在龜山區也拿了10%。所以若鄭寶清沒有參選，也許鄭運鵬回升的能量，會愈來愈威脅到張善政。若下一次民調，鄭運鵬的民調還是趨勢往上，而張善政沒有往上，反而是往下，他認為，這場選戰很有可能會跌破大家眼鏡，鄭運鵬可能會當選。

黃揚明點出，接下來要看民調的趨勢，鄭運鵬會不會從林智堅事件崩跌之後再爬回來，而張善政會不會因為農委會事件受傷害。目前距年底選戰還剩10個禮拜，而這70天有可能整個選情會風雲變色；也就是說，到10月時，若鄭運鵬的趨勢仍往上，張善政卻持續往下，甚至兩人的差距如果在誤差範圍6趴以內的話，他認為，最後鄭運鵬逆轉的機率非常高。