前民進黨主席許信良的胞弟、曾任立委的許國泰日前在接受黃光芹訪問時表示，現在民進黨比以前國民黨有過之而無不及，感覺上百姓很民主，其實哪有民主？ 這次鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾都是博士，結果從新竹找一個碩士來，碩士又是假的！

許國泰直言，民進黨政府可以沒收國民黨財產，同樣就可以沒收人民財產，這是獨裁！有人不聽話就被修理，「她」就是從國民黨來的，完全學國民黨那一套，根本不了解民主真諦，那不是跟慈禧太后一樣？人民不喜歡的、討厭的，她硬要做！

許國泰舉例，這次民進黨的鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾都是博士，結果從新竹找一個碩士來，碩士又是假的，哪有真的選人才？沒有！完全是一個人的意見，這不是民主制度。

許國泰強調，創黨精神就是要實施民主，現在民進黨變成一言堂，哪有民主？如果中天得不到民意，為何怕他反對？如果中天有民意，應該檢討自己，有過錯應該改，而不是撤照。

許國泰也批民進黨傷害農民，把水利會改制，強奪人民財產，比國民黨更過之而無不及。國民黨過去霸道，也沒有現在民進黨這麼霸道，立法院人數多甚麼都做。

許國泰最後質疑，我們當初反抗國民黨就是反抗多數暴力，現在民進黨哪一點沒做？