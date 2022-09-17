味全龍宣布新簽下美國籍投手霸曼（Buddy Baumann），目前4投1野共5名外援全數底定，霸曼在16日抵達台灣，預計在隔離程序結束後完成體檢就會加入球隊，將披上龍隊95號球衣。

34歲的左投手霸曼身高180公分、體重89公斤，生涯擁有3年的大聯盟資歷，曾效力聖地牙哥教士及紐約大都會隊，大聯盟生涯共計38場出賽，皆為後援出賽，戰績3勝3敗，自責分率5.58，K9值達10.3。

今年6月霸曼轉戰墨西哥聯盟並擔任先發投手，共計8場先發，戰績3勝1敗、自責分率3.72，在36.1的局數累計投出30次三振，球速最快可達150公里，不論先發、後援出賽都有一定經驗，左投、球速快且有三振能力是他的主要特色。

目前球隊除了固定先發輪值的洋投布里悍、鋼龍、伍鐸以及16日升上一軍的外野手谷德溫之外，加上新登錄的霸曼，5位外籍選手也全員到齊，未來將視球隊戰力需求作整體考量與安排。