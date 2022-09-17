新北市土城新潮舞蹈協會成立侯友宜後援會。（侯友宜競選辦公室提供）

新北市土城新潮舞蹈協會成立侯友宜後援會。（侯友宜競選辦公室提供）

新北市土城新潮舞蹈協會今（17）日成立侯友宜後援會，協會特別為新北市長侯友宜編創「友宜歌」舞蹈，邊跳邊喊「凍蒜」，侯友宜也準備「新北舞」教學，與協會成員一起跳舞同樂。侯友宜表示，過去任內已一點一滴把土城建設得更好，會繼續努力讓土城人有希望與機會。

侯友宜說，很高興今天能和許多好朋友一起跳舞，舞蹈是不錯的運動，可以維持身材體態，也能讓人越來越年輕，當精神、身心靈都非常開心了，人就充滿熱情，舞蹈讓人每天充滿希望，學跳舞希望身體健康，教跳舞希望大家跟你一樣健康，鼓勵大家將正向的力量傳遞出去，這就是良性循環，市府也一定會支持這樣的活動。

侯友宜表示，土城正在進步，不管是三鶯線，或是板南線到土城、頂埔，及未來即將發包的新北樹林線等軌道建設，土城會不斷往前走。接下來是土城醫院、土城產業園區，以及內政部等待核定後土城彈藥庫，還有司法園區問題，我會努力把土城建設得更好，讓土城成為年輕人築夢地方。