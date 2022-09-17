大陸大河網報導，河南省人民政府新聞辦公室17日舉行新聞發布會，省住房城鄉建設廳副廳長王藝道指出，河南推動停工爛尾項目復工建設，首批專項借款50億元（人民幣，下同）已下達鄭州。

王藝道稱，去年下半年以來，由於宏觀經濟形勢變化、行業周期性調整、結構性矛盾和疫情衝擊等多重因素疊加，房地產市場出現階段性困難，保交樓、穩民生任務凸顯。

對此，河南省委、省政府高度重視，成立省問題建案處置化解工作領導小組，強力推動相關工作。

王藝道表示，省委省政府指導各地因城施策出台穩地價、穩房價、穩預期政策文件，因應生育、養老等政策配套，調整限購限售規定，實施差別化住房信貸政策，實現首套房貸款利率、首付款比例雙下降，有效降低個人住房消費成本；累計發放購房補貼1.89億元、契稅補貼1.15億元，為受疫情影響的1萬0698名職工辦理公積金延期還貸，涉及貸款餘額22.2億元；鼓勵購買存量商品房用作保障性租賃住房、人才公寓，有力支持了人才購房落戶和城鄉居民合理住房需求。

王藝道說明，壓實屬地責任，建立「一樓一策一專班一銀行」機制，分類施策化解。今年以來，推動694個停工爛尾項目復工建設，實現50個停工爛尾項目竣工交付，200個項目配套設施得以完善，44.7萬套房屋辦理了不動產首次登記。

推動省級和鄭州市分別設立100億元額度的房地產紓困基金，大力爭取國家政策性銀行專項借款，支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，第一批專項借款50億元已下達鄭州。壓實開發企業保交樓主體責任，多管道處置資產、股權，籌集資金、瘦身自救；對抽逃資金涉嫌違法犯罪的，依法嚴厲打擊追討，全省公安機關已偵辦涉問題樓盤刑事案件69起，形成了有力震懾。