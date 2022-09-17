已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩目前安放在倫敦的西敏宮，開放民眾瞻仰致意，有民眾表示至少要花10個小時才能見到一面，就連足球金童貝克漢（David Beckham）也在超長隊伍。然而，老爸站了13個小時漫長等待，遠在美國的兒子和兒媳竟大曬滾床照，被大批網友罵爆。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)16日報導，47歲號稱「地表最帥老爸」的貝克漢拒絕行使特權，儘管一名國會議員試圖提出邀請，仍堅持與周圍民眾一樣加入超長人龍等待，稱「爺爺會失望的」。只見他一身黑色西裝、頭戴貝雷帽，即便穿搭低調，行走費洛蒙還是逃不過大眾眼球，有趣的是，他還請一旁的人保守秘密。

上了年紀的他體力依舊18歲，等了將近13個小時才終於踏進西敏廳，事後他接受採訪表示，「靠著洋芋片、三明治、糖果、咖啡和甜甜圈，這種非球員食物才活下來…」見到女王靈柩的那一刻，貝克漢激動地擦去眼角的淚水，低頭致意；過去他曾多次與女王會面，更在2003年被授予大英帝國官佐勳章（OBE）。

David Beckham says he queued for 12 hours to "celebrate the amazing life of our Queen"https://t.co/dS7cuiwQ3K pic.twitter.com/mv2YcuSIC5 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 16, 2022

此時此刻，八卦網站《PageSix》就注意到其大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）還沉浸在婚後幸福生活，一張Instagram上的「滾床照」，他裸著上身，狠狠把妮可拉佩茲（Nicola Peltz）抱在懷裡，彷彿叫醒他的不是鬧鐘，而是窒息的愛；對比老爸五味雜陳的心情，母親雖沒到場，但也發文表示哀悼，此現象被酸民再度放大檢視。由於這張照片是妮可拉佩茲PO的，布魯克林本人僅在下方留言，就有網友緩頰「人家難道不能睡覺嗎?」。