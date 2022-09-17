外送員送餐常和時間賽跑，多送幾單才能累積更多收入，不過日前卻有人目擊外送員為了趕時間「5秒5違規」的現場，忍不住將行車記錄器畫面提供給警方檢舉，而這名外送員最後恐怕會被罰超過5000元，賺一整天的辛苦錢可能都不夠賠。

FB社團《翻轉國道交通違規》貼出一段行車記錄器的影片，拍攝地點位於松山區敦化北路上，只見畫面中一名外送員疑似為了趕著送餐，竟不顧斑馬線上的行人，逕自闖紅燈左彎迴轉，沒幾秒的時間就消失得無影無蹤。

外送員的違規行為全被等紅燈的駕駛錄下，直說「希望罰單能讓你心生警惕」。（影片／FB翻轉國道交通違規）

外送員的離譜行徑，讓目擊者忍無可忍，決定舉發給予教訓，其犯下的違規事項分別為：「不依規定使用燈光（如方向燈），1200元」、「未依兩段式左轉，600元」、「車輛行經行人穿越道不停讓行人，1200元」、「闖紅燈，1800元」、「行駛人行道，600元」，共計5400元。

社團版主補充，他曾送案超過4萬件檢舉，大概只有不到5件是未依規定兩段式左轉，「個人的立場也認為，兩段式左轉是惡法」，通常碰到像本案的「複合式違規」，才會追加補送檢舉。最後，他也呼籲，希望收到罰單的外送員能心生警惕，「下次再這樣騎車，餐點可能就會變成『在地美食』了」。

而這段畫面曝光後，讓網友大讚「本日最療癒時刻」，還有人留言說，「這外送24小時不休息也補不回來…」、「這種違規行為，根本沒有王法了」、「這種騎法跑死也不夠繳罰」、「這種視他人生命安全如無物的人，只是罰5400真的太少」。