蔡英文總統（右二）17日參加沈慧虹（左二）百工百業後援會成立大會，呼籲支持者在智堅（左一）基礎下，讓慧虹接棒。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹17日成立百工百業後援會，蔡英文總統、立委柯建銘都到場力挺，而前新竹市長林智堅更是1個多月以來首次公開出席選舉場合，力挺過去的副手沈慧虹。沈慧虹強調，未來她選上市長一定要超越林智堅。

沈慧虹表示，現場很多鄉親，看到她應該都很熟悉了，因為從7月4日參選到現在，她已經辦了50場「慧虹開講」，大家應該都有聽過她對於新竹市的政策和願景。

她說，參選到現在75天，好多鄉親問她，公務員當30多年，還有很多前途，為什麼不好好當公務員就好，為什麼要出來參選？她回說，義無反顧的投入這場選舉，因為是不捨，這裡已是她的家，她住在新竹，希望為新竹做更多，不希望新竹退步、不希望新竹走回頭路。

沈慧虹指出，8年前，林智堅邀請她來到新竹，擔任交通處長1年半和6年的副市長，每項重大建設她都參與其中，全程參與新竹改變的過程，更重要的是她要用自己的專業，率領市府團隊，要將林智堅交給她的任務一一完成，過去她就是解決問題的副市長，是最有經驗的政策擘畫者，也是最有執行力的沈慧虹。

過去8年，新竹市是5星城市、幸福城市、光榮的城市，她要守護這個成果，要延續幸福的施政，要讓新竹人更有光榮感。

沈慧虹細數8年來的各項重要工程，她舉例延宕30年的公道三，過去國民黨執政不願意和人溝通，是她帶著工務處，帶著交通處，1戶1戶走進徵收戶的家中，坐下來，想盡辦法幫大家解決問題，如今路通了、房子也蓋好了。

另外像過去的南寮漁港、現在新竹漁人碼頭，今天正在辦風箏節，大家假日都在這邊休息、放風箏，過去俗稱「肉粽」的消波塊，如今是甜蜜看夕陽的魚鱗天梯。

還有大家都說不可能的兒童醫院，林智堅與她做到了，過去孩子哭、父母跟著哭，找不到兒童醫院讓孩子看病，她要跟大家報告，11月不用再去記誰輪值急診，新竹市的兒童醫院開始24小時照顧孩子健康了。