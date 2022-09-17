1名網友日前在新北市三峽區台北大學一處路旁機車停車格發現停了「1座馬桶」，PO文笑說「現在大學生會騎馬桶上課」，其他網友也留言「應該是善心人士提供給過路客應急使用」、「喝醉的時候下車秒抓兔的裝置」，意外引發關注。

該名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，只見新北市三峽區台北大學旁一度路邊機車停車格上，停著一整排的機車，但當中某個車位裡卻不是機車，而是一座馬桶，該馬桶已蓋上馬桶蓋，上面疑似還放著一捆面紙，整座馬桶就剛好佔著1格車位，讓原PO發文笑說「現代大學生會騎馬桶上課」。

1名網友日前在三峽區台北大學的路旁機車停車格發現停了「1座馬桶」，PO文笑說「現代大學生會騎馬桶上課」，其他網友也說「善心人士給過路客應急使用」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「這是未來的科技，用沼氣當動力」、「應該是善心人士提供給過路客應急使用」、「這台cc數是多少啊！排氣感覺很大聲」、「至少有好好停在車格裡，想騎什麼都沒關係」、「喝醉的時候下車秒抓兔的裝置」、「行動馬桶真的很需要」、「這樣很棒，屎在滾的時候可以直接解放」。

而同樣是路上發現馬桶，先前也有1名網友在馬路上發現1輛貨車載著巨大馬桶，笑說「誰家的馬桶，怎麼在路上跑」，其他網友說「巨人的馬桶」、「浩克的馬桶」；而有同樣目擊的網友解答，原來是澎湖某衛浴設備店家的「招牌」，當地人曝光照片，該馬桶就直接放在店家屋頂上，笑說「已安裝好，等開光點睛」。