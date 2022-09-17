28歲女星吳千語曾和香港天王林峯有過一段情，分手後戀上富三代施伯雄，兩人一度分開，前段時間傳出復合後，愛得更高調，身價百億的施伯雄把她寵上天，經常公開放閃；吳千語被港媒爆出施家長輩不認同她，沒想到近日施伯雄包下電影院送票挺她的新作品，還帶了一家人和她共同欣賞，行動護愛讓網友快被閃瞎。

吳千語主演的電影《我的非凡父母》日前上映，她的百億男友施伯雄立刻砸錢送票，還大方發文力挺，「希望大家能看到港媒最喜歡抹黑的人的成長，也同時欣賞她的作品」，更不扭捏直接標記女友吳千語，看出兩人復合後感情升溫。

吳千語新作品一上映，百億男友施伯雄就砸錢送票，還包場帶家人一起欣賞。(圖/ 摘自吳千語IG、摘自施伯熊哥哥微博)

吳千語和施伯雄復合後，就愛得很高調。(圖/ 摘自微博)

不過，吳千語被施伯雄寵上天的行徑，卻遭港媒指出「施伯雄厭惡吳千語高調曬恩愛」，讓粉絲看得一頭霧水；昨（16日）施伯雄在社群分享進電影院支持女友電影的照片，還有兩人罕見親密同框，驚喜的是，施伯雄還帶了家人一起進場看女友主演的電影。

在大合照中施伯雄的父親坐在正中間，吳千語和施伯雄則在施父左右，旁邊還有施伯雄的叔叔、嬸嬸等家人；網友都很震驚，認為吳千語豪門媳婦夢快實現，直呼「不像之前傳聞家人不認同啊，不認同哪還會這樣出席看電影」、「在未來公公旁邊像個乖巧的媳婦」、「人美但演技還要再加油，不要嫁豪門就退圈了耶」。