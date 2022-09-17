民進黨提名彰化市長林世賢，17日晚舉行競選總部成立大會，副總統賴清德站台力挺醫界、環保界和73個里等都動員，現場湧入2000多人。（吳敏菁攝）

彰化市長選情激烈，民進黨提名彰化市長林世賢，17日晚舉行競選總部成立大會，副總統賴清德站台力挺稱許清廉、勤政、有建設、愛百姓，醫界、環保界和73個里等都動員，現場湧入2000多人，熱鬧滾滾，林世賢向市民報告細數政績。

林世賢表示，任內得到法務部廉政署頒給象徵廉能的「透明晶質獎」是全國唯一民選首長獲頒，建設石牌坑親水步道也得到國家級的「建築園冶獎」。彰化車站後火車站立體停車場得到「國家卓越建設獎」，彰化市也得到交通部觀光局「2021經典小鎮」等榮耀。

副總統賴清德稱許林世賢用心建設和彰化縣縣長參選人黃秀芳，一起贈送大蘿蔔，象徵好采頭，賴清德說，林世賢讓南瑤宮財務公開透明，連賽錢箱開箱都直播，難怪得到法務部廉政署頒給晶質獎。

隨後包括彰化市民代表會主席陳文賓、彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁、民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞、立委陳素月、陳秀寶、縣長候選人黃秀芳，以及縣議員參選人莊陞漢、李成濟、辜皇譯、黃柏瑜、楊子賢與許雅琳等人陸續上台助講，凝聚士氣，73個里有65個里長站台。成立大會活動於晚上8點多達到最高潮，現場高呼凍蒜。

彰化市長選舉這次5人登記，除了林世賢爭取連任；國民黨提名黃玉芬，張東正脫離國民黨以無黨參選，無黨登記還有林強世、劉坤鯉。

這屆張東正以國民黨參選彰化市和黃玉芬以無黨參選，和林世賢各拿下3成選票，「三腳督」打成正三角，年底恐重演激烈競爭，只是張東正脫黨以無黨參選和黃玉芬易位，兩人除了想方開拓票源，也極力固守過去死忠票源，彼此都有藍營大咖助陣，再度形成嚴重分裂，各方預料這次選情相當詭譎。