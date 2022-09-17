1名網友發文寫下，日前聽聞女同事和大家分享，女同事結婚時收了夫家6萬元聘金，婚後遭婆婆責罵「花錢買來的」，讓她不禁感嘆表示：「大家結婚時一分一毛的聘金都不要收」，文章曝光後網友們紛紛直呼：「婆婆不也是他老公花錢買來的」、「應該要收多一點，婚後家事全部叫她兒子做」、「收不收都被罵，當然要收」。

1名網友於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，日前聽到辦公室女同事分享當時她和老公結婚時，女同事為了遵循禮數收夫家6萬元聘金，和老公討論後將該筆錢用來辦婚禮，婆婆明知此事，卻在婚後常常罵她是「花錢買來的老婆」，該位女同事意味深長表示，以後大家結婚時一分一毛的聘金都不要收，以免之後被當成吵架時責備的藉口。

文章曝光後，網友們紛紛直呼：「別儍了！不收更不珍惜，我也不收，婆家也是照樣壓迫」、「6萬有很多嗎？是新台幣當美金用嗎？好笑耶」、「婆婆不也是老公花錢買來的」、「應該要收多一點，婚後家事全部叫她兒子做，氣死她」、「收不收，以後都是被罵，當然要收」、「現在太多這種勢利眼的親家」。

也有網友認為，「其實婚禮要遵循禮數是以前女兒嫁出真的是在夫家做牛做馬，很少回娘家；現在男女平權，很多婚後已沒在照古禮走了，不懂還在照禮數是為什麼？」、「只要碰到有心刁難的婆家，不論有沒有收聘禮（金）都一樣會被說話、糟蹋的」。