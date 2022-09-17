蔡琴今晚繼續在台北國際會議中心開唱。（宜辰整合行銷提供）

蔡琴今晚繼續在台北國際會議中心開唱。（宜辰整合行銷提供）

蔡琴「就是要好新琴」演唱會今（17日）第2場依舊高朋滿座，針對她昨晚首場幽默開好友陳文茜「不承認是老女人」的玩笑話，陳文茜今凌晨發文「回嗆」爆料，抖出演唱會幕後秘辛，包括蔡琴為了演唱會戒菸保護聲帶，結果發現蔡琴戒菸後因此發福，但好身材不是運動換來的，反而是用禁食、運動等方式完成瘦身任務等不為人知的秘密，文中幽默又不失暖心的文字，其實是力挺蔡琴開唱，足見兩人的友誼情深。

發文中，陳文茜稱蔡琴是「一個充滿愛的人」，更是溫暖又貼心朋友，知道陳文茜近期臥病在家，特別到她家幫她按摩，還當起陳文茜的「歌唱老師」電話約「診」幫陳文茜線上上課，陳文茜表示：「我目前心肺功能不足，血氧濃度太低比較辛苦的時候需要自己練習聲樂，擴充肺活量。她（蔡琴）常常電話約「診」，先在手機中貼劉雪庵的歌，康定情歌，月光曲...清平調，然後教我如何收音、偷氣，長達3小時。」雖然知道陳文茜身體不適無法到場看演唱會，蔡琴依舊為好友留了2張票，讓陳文茜感動不已。

此外，陳文茜發文還提到蔡琴在演唱會前生了幾個「怪病」，令粉絲擔心不已；蔡琴的經紀人表示：「其實就只是耳鳴和暈眩治不好，所謂的怪病就是指耳鳴跟暈眩，過去有找耳鼻喉科的醫生看，但是一直看不好，後來合音老師介紹去看『平衡神經科』，終於能針對暈眩及耳鳴做治療，目前蔡琴已經接受治療中，也有比以前狀態好，請歌迷不要太擔心。」至於戒煙部分，經紀人透露蔡琴後來看了醫生後，被醫生叮嚀要戒菸，蔡琴也二話不說施行戒菸計畫，並且嚴格執行，完全配合醫生囑咐去做，就是希望能把表演做到最好。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

※ 吸菸害人害己

※ 吸煙有害身體健康