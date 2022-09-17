桂台少數民族文化交流活動以線上方式，分別在廣西南寧市和花蓮縣同步舉行。(主辦單位提供)

2022年桂台「共用新機遇」暨桂台少數民族文化交流活動以線上方式，分別在廣西南寧市和花蓮縣同步舉行。桂台民眾共約200多人參與。在花蓮縣長任內力促花蓮與廣西合作的立法委員傅崐萁出席活動時表示，多年來，廣西各地與花蓮一直不間斷開展交流交往，成為兩岸交流重要典範，希望兩岸人民共同齊心協力，持續推動各領域交流，讓兩岸能共同幸福繁榮。

本次活動由廣西桂台經貿文化交流協會指導，廣西旅遊發展集團有限公司、花蓮海峽兩岸少數民族交流協會、花蓮廣西同鄉會共同主辦，廣西旅發旅行社集團有限公司、南寧市台灣同胞投資企業協會承辦。

廣西桂台經貿文化交流協會副會長趙紅明在開幕儀式上致辭表示，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。廣西和花蓮都是少數民族聚居區，民族文化豐富多彩又一脈相承，各具特色又相互輝映，本次活動將給桂台民眾帶來一場韻、味別致的民族文化盛宴，希望桂台同胞共同傳承中華優秀傳統文化，加強交流互鑒，加深相互理解，增進互信認同，不斷擴大各領域交流合作，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

廣西南寧市委常委嚴麗萍致辭表示，南寧與花蓮兩地同胞十多年來不斷深化民俗文化、青少年交流，結下深厚情誼，希望兩地繼續深化交流，攜手合作，共謀發展。

花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典說，協會一直致力於推動兩岸少數民族文化交流交往，共同促進兩地合作發展。本次活動再次表明兩地民眾期盼交流合作的願望從未因疫情而中斷，兩岸關係和平發展的步伐從未因疫情而停滯。

本次活動還有民族美食文化交流、民族美食產品展示和體驗、桂花交流圖片展、廣西好物直播等多項交流項目。