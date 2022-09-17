《超時空總動員—連鎖返應》劇照。（如果兒童劇團提供。）

《超時空總動員—連鎖返應》劇照。（如果兒童劇團提供。）

《超時空總動員—連鎖返應》劇照。（如果兒童劇團提供。）

趙自強創立的如果兒童劇團，疫情後推出首部原創大戲《超時空總動員—連鎖返應》，深入訪談12位指標品牌創辦人，取材真實人生故事，帶小朋友回到50年代的黃金歲月。他大手筆打造多座大型舞台道具、燈光、戲服，斥資近百萬，連編劇涂谷苹都忍不住勸他節流。

趙自強認為疫後大家的作業變得精簡短小，他更要堅持古法釀製，把所有表演藝術人才的心血完整呈現，「我們在台北只有4場演出，絕對不可能打平，但做戲就是這樣。」

2020年疫情爆發，劇團幾乎2年沒有演出，只能苦撐，趙自強只要回想起就想哭。一次金士傑演出果陀劇場，特地手寫海報「請大家救救如果兒童劇團」，當時趙自強不抱任何希望，心想大朋友怎麼可能理我們兒童劇團，沒想到金士傑的海報照片大肆流傳，2、3千元的小額捐款陸續而至，加上線上演出以及Podcast聽眾的自發性贊助，拯救了劇團的寒冬，讓他感動不已。

趙自強這次特別請來涂谷苹加入編劇團隊，將企業家的訪談化繁為簡，以超能力、寶物等象徵性符號，帶來更貼近小朋友奇幻冒險故事。涂谷苹說因為故事太多太繁瑣，全部寫完才會和老公金士傑討論，開玩笑說：「如果邊寫邊跟他討論，意見會太多。」2人的龍鳳胎孩子，從小就和趙自強熟識，也看他的作品長大，但直到有天才發現水果奶奶是趙自強，驚訝不已，到處跟朋友說：「你們知道水果奶奶是男的嗎？」讓夫妻倆哭笑不得。

播出已24年的《水果冰淇淋》入圍本屆金鐘獎兒少節目獎項，趙自強說得知入圍當天，製作團隊感到不可置信，以為聽錯，「因為已經很久沒入圍了，我們做了24年，以為大家都忘了我們，所以這次能入圍是非常大的鼓勵。」

《超時空總動員—連鎖返應》故事中神奇老人帶著小朋友穿越時空，回到 50 年前阿公、阿嬤的時代，他們用熱情和創意，打造值得深深懷念的黃金年代。劇中有雙旋轉舞台、三條輸送帶，打造變化萬千、穿越古今的大型圓環場景，必須出動3輛15噸貨車和大型吊車，才能將如此龐大的舞台佈景送進劇場。

《超時空總動員—連鎖返應》是「超時空宇宙」3部曲之首部曲，告訴小朋友，只要做好一件最關鍵的小事、擁有一個最幸福的信念、就能創造最溫柔的影響力。趙自強也期待該系列作品能像漫威一樣開發成多部曲、以及外傳，建構專屬台灣這片土地，腳踏實地的故事IP。