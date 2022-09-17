敘利亞國防部今天稍早表示，以色列對敘利亞大馬士革國際機場及首都以南地點發動空襲，導致5名士兵喪命並造成損壞。

路透社報導，敘利亞政府部門聲明指出，敘利亞防空系統攔截這次襲擊並成功擊落大部分飛彈。至於空襲是否影響機場運作，目前無法立即確認。

以色列軍方則表示，對外國報導不予回應。

地方外交及情報消息人士告訴路透社，以色列擴大對敘利亞機場的空襲，干擾伊朗持續增加使用的空中補給線，伊朗藉此補給線向在敘利亞及黎巴嫩的盟友運送武器，包括什葉派真主黨（Hezbollah）。

在地面交通中斷後，德黑蘭當局已採用空中運輸向其在敘利亞的部隊及盟軍運送軍事裝備，作為比較可靠的運送措施。

自2011年針對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的抗議演變成內戰以來，外國勢力紛紛介入敘利亞，將當地分割成數個控制區，迄今造成數十萬人喪命、數以百萬人無家可歸。