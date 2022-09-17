小S（徐熙娣）與許老三今（17日）出席2022 NiUS扭絲益生菌代言發布記者會，談到金鐘獎，因摃龜8次、31歲的Lulu這次憑兩節目入圍綜藝節目主持人，被指「贏面很大」，44歲的小S受訪時不遑多讓，向她喊話：「我當主持人那麼久，也只得過1次金鐘獎，後面再入圍1次，之後就消聲匿跡了。」再度表態「我真的很想得獎」，笑勸Lulu還年輕、未來路還很長「先不要急」。

小S於2005年以《康熙來了》抱回綜藝節目主持人獎座，時隔14年憑《熙娣想聊》與胡瓜、曾國城、吳宗憲、黃子佼等勁敵一同爭獎。她感謝姊姊大Ｓ鼓勵，「我當時對自己非常沒有自信，覺得我應該已經不會主持了，也覺得這輩子不可能一個人主持，是大S說『妳根本就是天生主持的命啊，妳為什麼不試試看』，我說沒有人跟我搭檔啊。」沒想到大S霸氣一句「我當你的製作人」，讓她重拾主持棒，自信也回來了。

小S說大S因為不想曝光在眾人面前，所以不會出席金鐘典禮，卻提議老公具俊曄可當男伴陪她走紅毯，但小S婉拒，「我說歐巴也是堂堂一個大明星，我覺得不適合，很怪。」至於戰袍，小S認為時尚跟風格很重要，「露」是她早期愛做的事情。

她坦言經歷低潮、自我懷疑，如果真的獲獎，「我人生一定會更有衝勁，得到更大的鼓勵」。對於舊愛黃子佼日前讚她「單槍匹馬主持，蠻了不起的」，小S猛誇他說得非常好，「這句話我還不好意思跟大家炫耀，結果他替我講了，我真的很感謝佼佼。他真的不愧是演藝圈的佼佼者。」也表示「他真的是很了解我的一切」。

而前幾天遭吳宗憲嗆聲「真的不知道她（小S）又回歸演藝圈」，小S早設想到會被問這題，生氣嗎？「當然沒有啊，憲哥本來就喜歡講一些有的沒有的。」也稱兩人沒私交，所以入圍當天沒有互道恭喜，還幽默說：「我今天還幫他打卡拉轟天雷的廣告勒，你看我是多好的後輩，前輩竟不知道我回演藝圈，沒關係他忙、他忙。」

而現場媒體也問許老三「媽媽會如願得金鐘獎嗎」？小S在旁暗示女兒「講吉祥話」，許老三識相祝媽媽得獎，還說有看媽媽的《小姐不熙娣》，誇她主持功力「很好」。小S又Cue問是否應該得獎？許老三說不知有誰入圍，表示幾年前只看過吳宗憲主持的《綜藝大熱門》，小S追問哪個好？許老三坦率回：「差不多，幹嘛一直比較啦！」母女的對話，十分有趣。