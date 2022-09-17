34歲美國男星柴克艾弗隆因迪士尼音樂電影《歌舞青春》走紅，他與《幸福綠皮書》導演彼得法拉利合作的新片《在前線乾杯》將於本月30日在Apple TV+上線，2人日前出席該片在多倫多影展舉辦的首映會，並抽空接受海外媒體視訊訪問，因該片改編自越戰間的真人真事，導演彼得法拉利不諱言自己的反戰立場，「這部片是給大家的1個警示」，包括片中的越戰，到現今發生的俄烏戰爭，「我每晚都在祈禱俄羅斯的領導人能意識到『沒有人會是贏家』，所以請立刻停止」。

彼得進一步表示「越戰是一場糟糕的戰爭，但我們一開始並不知道，當時美國人以為這就是第二次世界大戰，但事實並非如此，是完全不同的，直到70年代才終於開始看清越戰的現實，這是一場災難，對任何人都沒有幫助，許多美國人因此死亡，更多的越南人死去，這是不必要的」，他認為俄烏戰爭也是如此，「已經造成足夠的傷害了，請停止並且溝通，還有忘記打仗這回事吧，它不會有任何幫助的，希望在更多的人死去之前他們能看見光明」，柴克也附和「彼得說得很好」，並大嘆「歷史總是不斷重演」。

柴克艾弗隆（右）和導演彼得法拉利日前一同出席《在前線乾杯》在多倫多影展的首映會。（Apple TV+提供）

片中柴克飾演的「奇克」，為支持遠在越南打仗的朋友們，異想天開親自帶上家鄉的啤酒到戰場，作為支持與一解思鄉情的慰藉，柴克說，自己聽到後完全不敢相信竟是真實故事，一開始也覺得非常愚蠢和中二，「但這趟旅程非常神奇且令人印象深刻，我認為它是讓愛與同情成真最酷的方式」，並稱假如自己年輕一點，說不定也會有這樣的衝動，同時也很佩服奇克，「他的動機是出於對朋友純粹的愛，儘管沒有答案，仍有足夠的勇氣把自己扔到那邊，雖然當時他的確喝醉了，而我們作為人類總是有許多瘋狂的想法，但都不會堅持到底，當奇克決定踏上有史以來最狂野的旅程時，真的非常令人敬佩」。

柴克艾弗隆（左）在《在前線乾杯》中，帶著啤酒到前線給從軍的親友。（Apple TV+提供）

彼得也分享「某天有人傳給我一部在YouTube上的12分鐘紀錄片，關於奇克帶著啤酒到越南給在前線的朋友，我當時認為這是我聽過最愚蠢的事情，但還是繼續看下去，我發現他人真的到了那裡，便覺得這實在是太瘋狂了，我必須講這個故事」，拍攝的過程中也充滿了挑戰，「我們不是那種有上億美金預算的電影，只有4000萬美元（約12億台幣），但要拍出戰爭場面，且希望片中的一切都是真實的，讓美國和越南的觀眾都覺得我們拍得很逼真」，大讚自己身邊圍繞著偉大的工作人員，「才能讓這樣的事情發生」。

柴克艾弗隆（左）和《在前線乾杯》故事主人翁奇克本尊合影。（Apple TV+提供）

該片以詼諧手法處理敏感的越戰議題，柴克說：「這就是我很興奮能參與這部片的原因，彼得可能比業界中任何一個人做得更好，我喜歡他在一些最黑暗的時刻，找到人性的元素，或在緊張的時刻，有些獨特的東西，能讓觀眾突然笑出來，讓電影的戲劇性與真實完美融合在一起，我非常喜歡」，並表示做為一名演員，有時候會希望導演可以給你一些指引，「這些都是彼得非常精通的事情，他有很清晰的觀點，會非常直接了當地告訴你，省去所有的廢話直奔核心，所以跟他合作非常有趣。」

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