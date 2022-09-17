跨聯盟籃球邀請賽17日迎來一場T1台啤英熊尚韋帆、SBL裕隆納智捷兩名退役老將復出戲碼，最後台啤92比69輕取裕隆拿下預賽首勝，尚韋帆賽後透露，自己選擇跨聯盟賽復出，完全都是因為隊友周伯勳，「因為他就是小孩子個性，有我當球員在旁邊盯著才比較認真。」

「因為這次跨聯盟賽我們人手不足，受傷的受傷，確診的確診，所以我想趁機運動一下，也當給年輕球員經驗傳承，」拿2分、1助攻的尚韋帆說，「順便把我的練球態度給周伯勳看一下，幸好我現在打球比較斯文，也早就『封拐』了，所以也不會傷到他們。」

一旁的台啤總教練楊志豪連忙認真解釋44歲的尚韋帆復出主因，「因為球隊確實有需要，他幫忙帶球隊帶得不錯，就像家有一寶、如有一寶，有他當球員的話，年輕球員也會比較聽話，他可以帶領年輕球員知道應該怎麼打，尤其是我們的中鋒球員。」

至於相隔3年重返球場的周士淵，貢獻6分、5籃板及2助攻，更頻頻展現過往招牌中距離急停跳投，問他為何選擇復出？他笑著回答，「這也不是我自己決定回來的，主要是邱大宗總教練給我任務，反正我平常就會幫忙練球，沒人的話也會下去打。」

看到38歲的周士淵能有這種表現，邱大宗也說：「其實我也有在考慮讓他回歸SBL戰場，就看他在這次跨聯盟回春情況怎樣，投籃命中率怎樣，以及是否能夠打動所有人，然後我才會跟球隊高層反應看看，決定是否讓他重回SBL。」