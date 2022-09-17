我外交部今（17）日發新聞稿表示，捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團應我國政府邀請，訂於本（2022）年9月18日至23日訪台一週，成員包括捷克教育部次長維多娃（Radka Wildová）、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）等官員及學者，為自捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）2020年8月率團訪台後，捷克再度籌組國會、行政部門聯合訪團來訪，展現捷方對台灣的友好情誼與深化雙邊各項領域交流意願，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，德拉霍斯主席此行將晉見總統蔡英文及行政院長蘇貞昌、拜會立法院長游錫堃及相關部會首長，並接受外交部長吳釗燮款宴；訪賓另將就半導體科技、教育及文化等領域與我方簽訂合作備忘錄及意向書，盼深化理念相近國家在關鍵產業技術、人才培育、文化交流等領域合作。

外交部介紹， 德拉霍斯主席曾任捷克國家科學院（地位同我國中央研究院）院長達8年，並自2018年起擔任參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席。德拉霍斯主席長期以專家學者及國會議員身分推動台捷科技與人文方面的交流與合作，包含推動2021年台捷兩國防疫及資安線上論壇，並多次協助促成雙方締結姊妹校、交換生及姊妹博物館等計畫。

外交部進一步說，德拉霍斯主席過去曾以學者身分訪台，此行以參議員身分首度來訪，並偕同教育部及科技部次長級官員與專家共同組團；在全球疫後復甦的時刻，德拉霍斯主席訪團為台捷關係注入新動能，也為雙方在共享價值基礎上深化科技與人文合作，建立穩固基礎。

外交部樂見台捷雙方在捷克故總統哈維爾（Vaclav Havel）所堅持及熱愛的自由民主價值基礎上，積極開展兩國在科技、教育及人文等多領域合作，促進國家發展並鞏固經濟民主韌性。