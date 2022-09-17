高禾醫院醫師邱豐祥建議，要做定期的健檢預防更勝治療。（柯宗緯翻攝）

高禾醫院採用GE先進CT全景電腦斷層掃描8K超高解析能拍攝0.023cm的病灶。（柯宗緯翻攝）

高禾醫院3TMRI全景磁振造影有效預測腦溢血中風發生率零輻射70公分大孔徑減輕壓迫。（柯宗緯翻攝）

高雄市博愛一路一處網美新地標，以全棟純白色建築打造，相當吸睛。該建築為高禾醫院，提倡第5代健檢，擁有248項功能性健檢，包含免疫力、荷爾蒙、生理、有害重金屬及必須礦物質檢測、能量醫學評估，全方位守護民眾健康。

高禾醫院預防醫學中心醫師邱豐祥指出，近50年來國人的生活型態改變，不但工作壓力日增，更常疏於自我健康管理，導致癌症、肥胖、消化不良等代謝症候群及心血管疾病等慢性病的發生比例居高不下，及早發現和預防成為保命關鍵。

邱豐祥說，由於慢性疾病的基本特質為「症狀不明顯」、「持續時間長」、「容易引起各種併發症」，甚至會造成死亡，嚴重影響到個人身心健康及生活品質。惟有借助「定期的健康檢查」才能早期發現、有效防治。

高禾醫院二樓的「預防醫學中心」提倡第五代健檢，擁有248項功能性健檢，包含免疫力、荷爾蒙、生理、有害重金屬及必須礦物質檢測、能量醫學評估；引以為豪之檢查項目如細胞內鎂離子濃度評估、血液循環腫瘤細胞數分析、自然毒殺細胞毒殺能力、游離漿細胞DNA、癌症基因突變分析等。

此外，擁有完整的醫院檢驗項目及與醫學中心同等級的影像檢查設備，精準描繪客戶的健康地圖，打造綿密的健康防護網。從微觀到全人，從先天基因到後天環境致病因子、從功能到結構，從分子組織到器官，結合醫療院所的主流檢驗檢查與高禾醫院獨特功能性醫學的評估。檢查時，更以一對一的貼心服務，由健管師全程陪同，既安心又放心。